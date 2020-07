Ex-winnaar Roland Garros ging na zijn zege door een hel: "Ik had de hele tijd angst en paniekaanvallen"

De 35-jarige Robin Söderling is al enkele jaren gestopt met tennissen. De Zweed won in het verleden Roland Garros, maar deze overwinning heeft er wel mee voor gezorgd dat Söderling door een hel is gegaan.

Söderling deed zijn verhaal bij Radio of Sweden. "Er waren maar drie spelers van wie ik mocht verliezen. Anders werd ik gezien als een loser. Daardoor had ik de hele tijd angst en paniekaanvallen", klinkt het bij de Zweed. Söderling heeft diep gezeten. "Als de telefoon ging, had ik angst en ik raakte om de kleinste redenen in paniek. Het was een hel", aldus Söderling. Vier jaar later is hij uiteindelijk gestopt met tennissen, maar in de jaren tussendoor heeft hij weinig gespeeld, omdat hij naar eigen zeggen kampte met klierkoorts.