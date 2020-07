Volgende positieve test in tennisland: ook Amerikaan heeft het coronavirus

Nadat de Adria Tour tot verschillende besmettingen onder spelers leidden, is ook een positieve test vastgesteld die losstaat van dat evenement en wel in Amerika. Frances Tiafoe heeft bekendgemaakt dat hij het coronavirus heeft opgelopen.

Vorig jaar nam Tiafoe nog deel aan de European Open in Antwerpen. Dit weekend trad hij al aan op een exhibitietoernooi in Atlanta, maar uiteraard zal hij in het vervolg van dat toernooi zal hij uiteraard niet meer in actie komen. Tiafoe maakte het nieuws over zijn positieve test zelf bekend.

"Vrijdagavond laat heb ik jammer genoeg positief getest op Covid-19", laat Tiafoe weten. "In de laatste twee maanden ben ik aan het trainen geweest in Florida. Een week geleden heb ik daar nog negatief getest." Florida is één van de verschillende staten in de VS waar het aantal besmettingen opnieuw aan het stijgen is.

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo — Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 4, 2020

Tiafoe is alvast in Atlanta in quarantaine gegaan. Begin volgende week zal hij zich opnieuw laten testen, in de hoop een ander resultaat te krijgen.