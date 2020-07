Van Uytvanck vraagt zich na bericht van econoom openlijk af of het veilig is om aan US Open mee te doen

Alison Van Uytvanck wil net als elke andere tennisspeelster opnieuw officiële matchen spelen, maar het moet wel op een veilige en gezonde manier kunnen. De eerstvolgende Grand Slam is de US Open. Of dat toernooi in veiligheid kan plaatsvinden, betwijfelt Van Uytvanck.

Ze baseert zich onder andere op een tweet van de econoom Paul Krugman. Die uit kritiek op de Republikeinse partij en verwijst naar een grafiek die het aantal stijgende besmettingen in de VS aantoont. Van Uytvanck vraagt zich dan ook openlijk af: "Is het wel veilig om op de US Open te spelen?"

Bij de replieken zitten ook grafieken die aantonen dat de curve in New York wel dalende is. "Ik zie dat het in New York goed zit, al moeten we niet kijken naar het aantal doden, maar naar het aantal besmettingen. Er zijn ook toernooien die voorafgaand aan de US Open doorgaan, zoals Lexington en Landosville."

We all want to play tennis but do you think it is safe to play the us open? https://t.co/k4EFZpNbAT — Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) July 3, 2020

Ook voor die andere toernooien vreest Van Uytvanck dus. "Ik weet niet hoe de situatie daar is. Ik kijk gewoon naar het nieuws en dit is wat ze tonen."