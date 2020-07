Optimisme bij Roland Garros? "Verwachten 20.000 bezoekers per dag"

Bij Roland Garros zien ze het helemaal zitten. Van 21 september tot 11 oktober willen ze 20.000 supporters per dag ontvangen in Parijs.

De US Open in New York zal zeker zonder publiek gespeeld worden, het coronavirus woedt nog zeer hard in Amerika. Maar de voorzitter van de Franse tennisbond heeft er vertrouwen in dat het in Parijs anders kan een maand later.

Op de grote courts kunnen de mensen per 4 bij elkaar zitten om dan een stoeltje tussen te laten. Op de kleine cours moet er telkens een zitje leeggelaten worden naast elkaar volgens Bernard Giudcelli. Zo denken ze dat ze per dag aan 20.000 supporters kunnen komen, een totale capaciteit van 60%.