Murray raadt ATP aan om na te denken over rankingpunten

Andy Murray voelt zich weer kiplekker en slaat op alsof hij opnieuw een twintiger is, althans dat zegt hij zelf. Hij geeft ook meteen mee dat de ATP stevig moet nadenken over het uitdelen van rankingpunten.

De ATP-tour krijgt met mondjesmaat vorm, maar midden juli zullen er nog meer updates komen. Wat al wel zeker is: het wordt een propvolle kalender voor de tennissers. Dat is ook opgevallen bij ex-nummer 1 Andy Murray.

Volgens de Schot moet de ATP "lang en hard nadenken" over het uitdelen van rankingpunten wanneer het tennisseizoen zich opnieuw op gang trekt. "Er staat bijna elke week een groot toernooi gepland. Voor spelers die veel winnen, wordt het bijna onmogelijk om zoveel wedstrijden te spelen. Dus ik denk dat we een beetje voorzichtiger moeten zijn met de rankingpunten", luidt de mening van Murray.

Geen rust tussen US Open, Madrid, Rome en Roland Garros

De grote ATP-toernooien van Madrid en Roma staan bijvoorbeeld gepland op een week van elkaar. Dat is in een normaal seizoen ook zo. Maar het toernooi van Madrid staat exact na de finale van de US Open gepland en het toernooi van Rome eindigt een dag voor Roland Garros in Parijs. Voor enkele topspelers lijkt het onmogelijk te zijn om overal punten te sprokkelen (of te verdedigen)