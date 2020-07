Djokovic test negatief op coronavirus

Novak Djokovic heeft zich voor de tweede keer laten testen op COVID-19. Na een eerste positieve test, is de uitslag van de tweede test negatief teruggekomen. Dat maakte zijn team bekend in een persbericht.

Djokovic raakte besmet op de Adria Tour, een toernooi dat hij zelf organisserde in verschillende Balkanlanden. Nadat Dimitrov postief testte, werd het toernooi stilgelegd en moest iedereen zich laten testen. De Servische nummer 1 van de wereld bleek ook besmet te zijn, samen met zijn vrouw Jelena.

Novak en Jelena Djokovic hadden nooit echt symptomen van COVID en verbleven tussen de twee tests thuis in quarantaine. Of de fysieke conditie van Djokovic aangetast is, is niet bekendgemaakt. In augustus trekt het tennis zich opnieuw op gang.