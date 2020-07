Andy Murray aangenaam verrast dat hij heup kan ontlasten: "Sla zo hard op als toen ik twintiger was"

Andy Murray heeft zijn comeback gemaakt tijdens het demonstratietoernooi 'Battle of the Brits' en dat is een dikke meevaller geworden. Misschien niet helemaal qua resultaat, maar wel qua gevoel. Vooral de kwaliteit van zijn service stond Murray wel aan.

"Op bepaalde momenten speelde ik echt goed", aldus een tevreden Murray in een reactie bij BBC. Iedereen herinnert zich nog wel de heupoperatie uit januari 2019 die praktisch de carrière van Murray redde. "In de twee jaar voor die operatie kon ik mijn been niet naar behoren strekken en dat had invloed op mijn opslag. Nu kan ik wel mijn been strekken en sla ik zo hard op als toen ik twintiger was."

ZOWEL SPORTIEF ALS MEDISCH EEN PLUSPUNT

Daar had Murray wellicht zelfs niet meer durven op hopen. En zowel op sportief als medisch gebied kan dat van belang zijn. "Aangezien ik niet wist of ik nog ging tennissen, is dat heel positief. Als je harder kan opslaan, resulteert dat in kortere punten. Hoe harder ik kan serveren, hoe beter het is voor mijn andere heup."

De Schot kijkt dan ook uit naar de hervatting van het officiële tennisseizoen. "Op een bepaald moment gaan we terug moeten beginnen spelen. Het belangrijkste is dat de evenementen veilig zijn."