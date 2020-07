🎥 Ook dit maakt Wimbledon geweldig: kampioenen à la Federer die zwoegen en/of sneuvelen in eerste week

Roger Federer is Wimbledon en Wimbledon is Roger Federer. Net zoals hem beleefde vele kampioenen op het heilige gras hun beste momenten, maar evenzeer moesten ze al eens onverwacht knokken tegen minder hoog ingeschatte tegenstanders. We pikken er voor u twee wedstrijden uit.

Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Als alles normaal was verlopen, zouden we nu bezig zijn aan de eerste dagen van Wimbledon 2020. Zoals u weet zal het prestigieuze toernooi niet plaatsvinden dit jaar. Dat betekent niet dat we het zomaar laten passeren. Al te vaak mochten we al genieten van verrassend spannende wedstrijden in een eerste week van Wimbledon, zoals bij onderstaande voorbeelden.

2010: Federer - Falla, eerste ronde

Als zesvoudig kampioen trekt Roger Federer in 2010 naar Wimbledon. De Colombiaan Alejandro Falla moet een hapklare brok worden in de openingsmatch. Na twee sets kijkt het Wimbledon-publiek met grote verbazing naar het scorebord, want Falla staat dan 2-0 in sets voor. Federer zet dan de comeback in. Falla blijft het hem de twee volgende sets nog wel moeilijk maken, maar breekt in de tiebreak van set 4. Federer ontsnapt.

1994: Graf - McNeil, eerste ronde

Steffi Graf had in '94 al vijf keer Wimbledon gewonnen. Sterker nog: in de drie laatste edities was de Duitse de sterkste gebleken. Niemand die vermoedde dat de Amerikaanse Lori McNeil een moeilijk te nemen horde zou zijn voor de nummer 1 van de wereld. Dat was wel zo en op de belangrijke momenten liep het mis voor Graf. Ze was de eerste titelverdedigster die in de eerste ronde van een Grand Slam verloor in de Open Era.