🎥 Of hoe tennis tijdens corona wél kan: "Vrouwelijke speelsters hebben zich bewonderenswaardig gedragen"

Eugenie Bouchard. Sofia Kenin. Madison Keys. Het zijn enkele van de speelsters die vorig weekend in actie kwamen tijdens het demonstratietoernooi in Charleston voor het goede doel. En in tegenstelling tot de Adria Tour werden de maatregelen wel gerespecteerd.

Over de Adria Tour van Novak Djokovic is veel te doen geweest omdat het toernooi leidde tot verschillende besmettingen. Het toernooi in Charleston zal waarschijnlijk niet zo'n averij veroorzaken, want alle deelneemsters gedroegen zich naar behoren.

Na afloop van een wedstrijd werden de rackets gewoon eens tegen mekaar getikt, waar de mannen in Servië vaak stevig begonnen te knuffelen. Bij momenten werden er ook mondmaskers gedragen. En een bezoek aan de nachtclub, waar enkele deelnemers aan de Adria Tour zich wel aan waagden, bleef achterwege.

So far, from what I can gather, female tennis players have conducted themselves in an admirable manner in these trying times of crisis, amirite. — Andrea Petkovic (@andreapetkovic) June 30, 2020

Het was overigens een teamcompetitie in Charleston: Team Peace won van Team Kindness. "Het feit dat we tennis konden spelen in een gezonde en veilige omgeving, is een overwinning op zich", vindt Bouchard. "Vrouwelijke speelsters hebben zich bewonderenswaardig gedragen in tijden van crisis", onderstreepte Andrea Petkovic. Het openen van de champagne was voor Bouchard klaarblijkelijk nog het moeilijkste.