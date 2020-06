"Het is onze schuld en niet die van Djokovic"

Een week nadat Djokovic overladen werd met alle zonden van Israël nadat meerdere spelers (waaronder Djokovic zelf) besmet werden met het coronavirus, neemt de Servische premier Ana Brnabic het op voor het Servische sporticoon.

Djokovic organiseerde in samenspraak met de lokale overheden de Adria Tour, een toernooi over verschillende Balkanlanden. Maar dat er zo goed als geen coronamaatregelen werden genomen, betaalde Djokovic cash door enkele dagen later positief te testen op COVID-19. Maar volgens Brnabic is het vooral de schuld van de overheden.

"Als wij de maatregelen niet hadden versoepeld, mocht er zelfs geen toernooi plaatsvinden. Djokovic probeerde iets goet te doen, maar het is niet zijn schuld dat het is misgelopen. Ik zal me verontschuldigen indien nodig, maar laat hem met rust", klinkt het bij de Servische premier.