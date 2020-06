Gedrag van Zverev blijft voor beroering zorgen: Boris Becker gaat in de clinch met Nick Kyrgios en noemt hem 'een rat'

Het zit er bovenarms op tussen Boris Becker en Nick Kyrgios, twee figuren uit de tenniswereld die niet op hun mondje gevallen zijn. Aanleiding is het gedrag van Alexander Zverev. Die zei twee weken in quarantaine te gaan, maar ging feesten in Monte Carlo.

Zverev was in de Adria Tour in contact gekomen met andere spelers die in tegenstelling tot hem wél besmet waren met het coronavirus. Kyrgios bekritiseerde de Duitser, maar Boris Becker is daar niet van gediend. "Ik hou niet van ratten. Wie een collega-sporter een uitbrander geeft, is geen vriend van mij. Kijk in de spiegel, je denkt dat je beter bent dan ons, Nick Kyrgios."

Duidelijke taal van de ex-speler op Twitter. Kyrgios liet dat natuurlijk zomaar niet passeren en had zijn antwoord klaar. "Een rat? Omdat ik iemand wijs op zijn verantwoordelijkheden? Het is een wereldwijde pandemie. Als iemand iets idioot doet zoals Alex, dan wijs ik die daarop. Simpel."

For goodness sake Boris, I’m not competing or trying to throw anyone under the bus. It’s a global pandemic and if someone is as idiotic as Alex to do what he has done, I’ll call him out for it. Simple. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

Don’t like no #rats ! Anybody telling off fellow sportsman/woman is no friend of mine! Look yourself in the mirror and think your better than us... @NickKyrgios Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020

Waarop Becker nog één keer reageerde. "Het is vreselijk en het heeft vele levens gekost. Maar nog steeds hou ik niet van ratten."