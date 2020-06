Zverev lapt richtlijnen van zelfisolatie aan laars: "Serieus, hoe egoïstisch kan je zijn?"

Alexander Zverev heeft zich niet bepaald populair gemaakt. De Duitse toptennisser was een van de deelnemers aan de Adria Tour, maar testte negatief.

Toch beloofde Zverev zich te houden aan de opgelegde 14 dagen zelfisolatie. Hij verontschuldigde zich ook aan zijn fans. Maar lang heeft hij het niet volgehouden. Dit weekend was hij weer al feestend te zien in een club in Monaco.

Eerder kreeg hij al kritiek, nadat hij met Novak Djokovic gespot werd in een nachtclub in Belgrado. Zverev beloofde zich nadien 14 dagen op te sluiten, maar hield het dus niet zo lang vol.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe 🙏.”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020

De Duitser kan alweer op stevige kritiek rekenen. Zo gaf Nick Kyrgios op Instagram heel wat kritiek. "Er gebeuren steeds meer controversiële dingen in de wereld, maar Zverev zien feesten en de regels overtreden stak er voor mij wel bovenuit. Hoe egoïstisch kan je zijn?"

"Je stuurt eerst zelf nog een tweet waarin je je excuseert, want je hebt de gezondheid van anderen in gevaar gebracht. Je zegt dat je 14 dagen in isolatie gaat gaan, maar dan kan je het niet eens twee weken volhouden. Breng wat tijd door met je vriendin? Serieus, hoe egoïstisch kan je zijn?"