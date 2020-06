Sommigen geraken niet geleerd: Zverev feest na deelname aan bekritiseerde Adria Tour verder in Monte Carlo

Alexander Zverev is de volgende tennisspeler die in opspraak komt in coronatijden. De Duitser nam eerder al deel aan de Adria Tour van Novak Djokovic, de toernooien die leidden tot verschillende besmettingen. Zverev beloofde in quarantaine te gaan, maar houdt zich vooral bezig met feesten.

Voor alle duidelijkheid: Zverev testte in tegenstelling tot sommige van zijn collega's na de Adria Tour negatief. Wel verontschuldigde hij zich voor het gedrag van de spelers, die in Belgrado ook gingen feesten in een nachtclub. Zverev beweerde dan ook dat hij in quarantaine zou gaan.

Daar lijkt echter weinig van aan. In een filmpje op de Instagrampagina van de modeontwerper Philip Pleinn is te zien hoe Zverev opnieuw aan het feesten was, deze keer op de Anjuna Plage Private Club in Monte Carlo, in het gezelschap van vrouwelijk schoon.

WEL MAATREGELEN IN BERLIJN

Ondertussen is de video wel al offline gehaald. Het is ook voorzien dat Zverev zou deelnemen aan het demonstratietoernooi in Berlijn. Daar zullen wel coronamaatregelen in acht genomen worden.