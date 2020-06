David Goffin behaalt derde zege en mag nog net verder spelen voor plek in halve finales

Voor David Goffin zit de Ultimate Tennis Showdown er nog niet op. Het heeft wel niet veel gescheeld, maar Goffin plaatste zich nog net voor de play-offs voor de laatste twee plaatsen in de halve finales. Zijn zege tegen de Fransman Benchetrit was cruciaal.

Goffin moest het normaal in zijn laatste groepsmatch opnemen tegen Dustin Brown. Die zegde af met een blessure aan zijn rechterenkel. Benchetrit nam zijn plaats in en won ook de eerste set met 14-16. Op dat moment zag het er dus maar benard uit voor Goffin.

Gelukkig herpakte de Luikenaar zich en was hij in het vervolg van de partij ruim de betere van zijn tegenstander. Dat bewijzen ook de volgende setstanden: 20-12, 14-10 en 20-8. Goffin won de wedstrijd dus met 3-1. Daardoor eindigt hij zesde in de groepsfase.

ALS LAATSTE DOOR

Net als Lopez en Popyrin heeft Goffin drie matchen gewonnen en drie verloren, maar Popyrin kan een minder goed puntensaldo voorleggen. Het zijn de eerste zes die verder mogen spelen, daar is Goffin dus als laatste bij. Nummers drie tot zes spelen play-offs met als inzet de laatste twee tickets voor de halve finales. Nummers één en twee, Tsitsipas en Berrettini, schaarden zich rechtstreeks bij de laatste vier.