🎥 Austrian Open-winnares pakt met Team Peace de zege op exhibitietoernooi in Charleston

Team Peace en Team Kindness. Het waren welgekozen namen van de ploegjes op het exhibitietoernooi in Charleston. Australian Open-winnares Sofia Kenin maakte deel uit van Team Peace en dat was ook het winnende team. Kenin en Mattek-Sands maakten het af in het dubbel.

Het toernooi in Charleston gaf speelsters de mogelijkheid om al wat wedstrijdritme op te doen. In elke wedstrijd konden er punten voor het team verdiend worden. Het was vooral uitkijken in welke vorm Sofia Kenin verkeerde. Ze had overtuigend de eerste enkelpartij gewonnen van Alison Riske, maar verloor zaterdag wel van Madison Keys, een andere landgenote.

Zonder veel erg, want Team Peace lag sowieso op koers voor de eindwinst. Bouchard en Brady klopten Keys en Riske in het dubbelspel met 6-3 en 6-2. Zo leidde Team Peace met 23-16. Kenin en Mattek-Sands namen nadien de maat van Anisimova en Azarenka met 6-3 en 6-4.

“Everyone came here ready to win. I think everybody missed being competitive.” @matteksands reflects on the #CreditOneBankInvitational after her doubles victory with @SofiaKenin.

Zo kwamen er weer drie punten bij en was de stand 26-16 in het voordeel van Team Peace. Een onoverbrugbare kloof, waardoor de eindoverwinning binnen was.