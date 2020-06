Norman stunt op Wimbledon (4) - kwalificatie voor tweede week: "Niet te onderschatten, maar ik bleef fantastisch spelen"

Dick Norman beleefde 25 jaar geleden een waanzinnige Wimbledon. Als jonkie groeide hij uit tot de toernooirevelatie: twee grandslamkampioenen wist hij te vloeren en een derde maakte hij het moeilijk. In de vijfdelige reeks 'Norman stunt op Wimbledon' blikt Tenniskrant met hem terug op dat avontuur.

Na de stunts tegen Pat Cash en Stefan Edberg kwam Norman in de derde ronde van Wimbledon '95 uit tegen Todd Woodbridge. Met de match tegen de Australiër in het vooruitzicht lonkte plots een enorme kans om de achtste finales te halen, maar dat maakte het er niet simpeler op om het waar te maken en de eerdere goede prestaties te bevestigen.

DUBBELSPECIALIST

Woodbridge was toch een aparte tegenstander. "Dat was een klein manneke, die meerdere dubbeltitels had behaald. Die bracht heel veel ballen terug. Dat was een muur waar je tegen tennist, die doet u wel tennissen. Tegen Edberg wist ik dat zijn zwak punt de terugslag was, hier wist ik dat niet. Woodbridge sloeg met beide handen en kon zowel backhands als forehands slaan. Die viel niet te onderschatten."

Zijn troeven uit het dubbelspel hielpen op Wimbledon in het enkel ook wel een handje. "Zowel in het dubbel heren als in het dubbel gemengd veroverde hij een massa titels. Dat was impressionant. Het duo Woodforde/Woodbridge was een bekend dubbelduo, net zoals de Bryan broers."

NOOIT GETWIJFELD

Woodbridge was dus een te duchten klant. "Maar ik bleef fantastisch spelen. Nadat ik de derde set verloren had, kon ik toch winnen en zo zat ik in de tweede week van Wimbledon. Dat was toch iets speciaals. Ik heb nooit getwijfeld, want in de eerste twee sets had ik steeds voor gestaan." Norman won de partij met 6-4, 6-4, 3-6 en 6-3.