Britse nummer 1 maakt het af in de finale, Murray laat wedstrijd voor derde plaats schieten

Geen Andy Murray in de finale van 'Battle of the Brits', want de Schot had in de halve finales verloren van Dan Evans. Die pakte ook de toernooizege na een overwinning tegen Kyle Edmund in de finale. Murray kwam niet meer in actie.

Evans en Edmund hadden zich allebei met nipte zeges in de halve finales naar de eindstrijd gezwoegd. In de finale was Evans, de hoogst geplaatste van alle Britten, ruimschoots de betere. Drie keer ging hij in de openingsset door de opslag van zijn tegenstander. Edmund kon daar slechts één break tegenover zetten. ZES BREAKS IN VOORDEEL EVANS Zelfde verhaal in de tweede set. Edmund kon slechts eventjes de indruk wekken om Evans het vuur aan de schenen te leggen, maar die laatste ging er toch vlot met de winst van door. Met 6-3 en 6-2 pakte Evans de officieuze titel. Er had normaal ook nog een wedstrijd voor de derde plaats gespeeld moeten worden. Die zou dan gaan tussen Andy Murray en Cameron Norrie. Gezien zijn medische achtergrond vond Murray dat het met vier wedstrijden in vijf dagen voor hem genoeg geweest was.