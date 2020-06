Norman stunt op Wimbledon (3): superdag leidt tot de scalp van zesvoudig grandslamwinnaar Edberg

Dick Norman beleefde 25 jaar geleden een waanzinnige Wimbledon. Als jonkie groeide hij uit tot de toernooirevelatie: twee grandslamkampioenen wist hij te vloeren en een derde maakte hij het moeilijk. In de vijfdelige reeks 'Norman stunt op Wimbledon' blikt Tenniskrant met hem terug op dat avontuur.

Na de opgave van Pat Cash kreeg Dick Norman in de tweede ronde van Wimbledon in 1995 opnieuw een kampioen als tegenstander voorgeschoteld. En wat voor één. Stefan Edberg, de Zweed die dan al liefst zes grandslamtitels had verzameld en ook tweevoudig winnaar was op Wimbledon. Dat werd dus volop beelden bekijken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

"Dat waren nog video's via een VHS-cassette, met beelden die niet zoveel pixels hadden. Die werden dan vertraagd afgespeeld. Dikwijls moest je vijf keer kijken voor je exact kon zien wat er gebeurde", herinnert Norman zich. "Ik had schrik dat ik met drie keer 6-1 ging verliezen." Dat draaide enigszins anders uit. Ook al vanwege een anekdote nog voor de dag van de match.

ZOALS HET RACKET VAN PIMEK

"Ik ging twintig minuten balletjes slaan met Libor Pimek. Die was van Tsjechische origine, maar was in België komen wonen en is hier ook getrouwd. Een goede dubbelspeler. Hij wou mijn racketten testen. We wisselden van racket en dat evenwicht zat helemaal anders. Dat voelde fantastisch aan. Ik ben toen nog naar de bespanningsdienst gegaan om mijn racket op dezelfde wijze op te spannen."

Nog eens zeggen: dit was de avond voor de wedstrijddag. "Normaal doe je dat weken voor het toernooi of in de winterperiode. Het DNA van mijn racket was veel zwaarder geworden." En of dat tijdens de match rendeerde. "Alles liep van een leien dakje. De opslag zat goed, alle slagen gingen goed. Dat was één van de mooiste dagen uit mijn leven."

OEFENEN VAN DE OPSLAG RENDEERT

Vanaf de eerste games sloeg ik ongelooflijk. En als ik eens een eerste opslag miste, wist ik gewoon dat de volgende opslag binnen ging vallen. Alles voelde zo lekker aan. Ik had de periode voordien ook heel veel op de opslag geoefend, dagelijks een halfuur. De puzzel viel perfect in mekaar. Mijn terugslagen belandden telkens in de hoeken."

Een dag waarop alles lukte dus. En zo kwam het dat Dick Norman voor sensatie zorgde op Wimbledon en de grote Stefan Edberg klopte met 6-3, 6-4 en 6-4. "Voor hem zal dat een dag geweest zijn om zo snel mogelijk te vergeten."