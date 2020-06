Murray lijdt tweede nederlaag in 'Battle of the Brits', opponent treft Kyle Edmund in finale

Andy Murray begint eens te meer te timmeren aan de weg terug naar de top en logischerwijs zal die verlopen met ups en downs. De Schot liet in het exhibitietoernooi 'Battle of the Brits' al goede dingen zien, maar plaatste zich niet voor de finale. Die gaat tussen Edmund en Evans.

Na zeges tegen Broady en Ward en een nederlaag in drie sets tegen Edmund maakte Murray zich op voor zijn halve finale. Tegenstander was Daniel Evans. Murray schoot fantastisch uit de startblokken en acteerde op een niveau dat deed denken aan zijn betere dagen. In de eerste set had Evans dan ook niet veel in de pap te brokken.

ENERGIEPEIL ZAKT

Met een vroege break in set twee deed Evans het tij echter keren. Het energiepeil zakte bij Murray. Dat hoge niveau aanhouden over een hele wedstrijd is nog iets waar hij aan moet werken. In een beslissende derde set spelen ze op het demonstratietoernooi een super tiebreak. Evans won de partij uiteindelijk met 1-6, 6-3 en 10-8.

Later zou ook Kyle Edmund zichzelf belonen met een ticket voor de finale. Ook de tweede halve finale was overigens een spannende wedstrijd, want Cameron Norrie beet stevig van zich af. Edmund haalde alsnog zijn slag thuis met 6-7 (3/7), 6-4 en 10-8.