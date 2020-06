Ook de trainer van Djokovic test positief op Covid-19

Ze vallen als vliegen. Zowat de helft van de aanwezigen tijdens de Adria Tour geraakte al besmet met het Coronavirus en nu heeft ook de trainer van Djokovic het vlaggen.

Goran Ivanisevic, trainer van Djokovic en organisator van de Adria Tour, testte positief op het coronavirus. Na Dimitrov, Coric, Troicki en Djokovic zelf is het al de vijfde die positief test na het onverantwoorde toernooi. Tijdens de Adria Tour werd er publiek toegelaten en was er geen sprake van social distancing.

Ivanisevic kwam zelf met het nieuws naar buiten via Instagram. "Na twee negatieve tests tijdens de laatste tien dagen heb ik te horen gekregen dat ik positief ben getest op het coronavirus. Ik voel me goed en heb geen symptomen. Ik zou graag iedereen die met mij in contact geweest informeren over het feit dat ik positief ben getest. Ik vraag hen ook om goed voor zichzelf en hun geliefden te zorgen. Ik houd mezelf verder in quarantaine, zoals ik al een tijdje deed. Ten slotte wens ik iedereen die besmet is een spoedig herstel."