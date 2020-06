Corona treft nu ook Fed Cup en Daviscup: uitgesteld tot 2021

Nog een afgelasting erbij in de sportwereld: er wordt nu ook een streep getrokken door de Fed Cup en Daviscup.

Onze Belgische tennisvrouwen moesten normaal al in april aan de bak in hun finaleweek van de vernieuwde Fed Cup, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Er wordt geen nieuwe datum naar voren geschoven, want het internationale toernooi wordt verplaatst naar 13 tot 18 april in 2021 in Boedapest.

Ook geen Daviscup voor de mannen. De finaleweek wordt uitgesteld naar november 2021, in de Spaanse hoofdstad Madrid. Zoek echter niet naar de Belgische mannenploeg want die konden zich niet plaatsen voor de finaleweek.