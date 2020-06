Burgemeester van Bree heeft verklaring voor verhuis van Kim Clijsters

Kim Clijsters heeft al langer een tweede huis in Wall Township, nabij Belmar. Dat ze nu ook echt naar daar gaat verhuizen, is voor de buitenwereld toch wel verrassend nieuws. Wie de beslissing beter kan duiden, is Liesbeth Van der Auwera, de burgemeester van Bree.

De CD&V-politica is immers ook een goede vriendin van Kim Clijsters. De schoonvader van Clijsters sukkelt met de gezondheid en daar zou het allemaal mee te maken hebben. "Ze zei me dat een verhuis altijd al wel in haar achterhoofd zat", laat Van der Auwera weten aan VTM Nieuws. "Als Brian bij zijn ouders wou zijn, zat die kans er altijd in. De mindere gezondheid van haar schoonvader brengt alles nu in een stroomversnelling."

GOED VOOR DE KINDEREN

Van der Auwera vindt zelf dat het de juiste keuze is. "Niet alleen voor Kim, maar ook voor de kinderen. Die zijn toch vooral internationaal georiënteerd en spreken perfect Engels. Amerikaans Engels zelfs. Maar natuurlijk dat het voor Kim een grote stap wordt."

Voor de stad Bree moet dit toch een tegenvaller zijn. "Of we dit betreuren? Tja, we hebben hier zelfs de gemeenteraadszaal naar Kim vernoemd. Ach, ze zal altijd een Breeënaar blijven en hier welkom zijn. Wij supporteren voor haar en zullen Kim volgen, waar ze ook gaat en staat."