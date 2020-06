Moeder van Novak Djokovic neemt het op voor haar zoon: "Ze hebben iets tegen hem"

Novak Djokovic krijgt de laatste dagen heel wat kritiek. De nummer één van de wereld heeft de voorbije weken namelijk enkele toernooien georganiseerd, maar er zijn positieve coronatesten uit voortgekomen. Ook Djokovic zelf is besmet.

Nadat eerder de vader van Djokovic het al opnam voor zijn zoon, doet zijn moeder nu hetzelfde. Bij het Servische Blic gaf ze haar mening over de heisa. "Alles wat ze over hem zeggen, gaat te ver. Ze hebben duidelijk iets tegen hem", aldus de moeder.

Novak Djokovic zelf heeft dus positief getest op het coronavirus en ook zijn vrouw is besmet. Hun kinderen blijven voorlopig echter buiten schot en volgens de moeder van Djokovic is er geen paniek binnen de familie. "Hij is besmet, maar hij is niet ziek. Het virus is ook niet meer zo sterk als in het begin. Ze verzorgen zichzelf en gaan goed met de situatie om", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.