Kirsten Flipkens begrijpt niet waarom de US Open nog altijd zou doorgaan: "Ligt het aan mij of is het krankzinnig?

Flipkens deed haar verhaal op Twitter. "Ligt het aan mij of is het krankzinnig om de US Open nog steeds te laten doorgaan? Er zijn spelers die positief testen op het coronavirus, dus als iemand positief test op de US Open, moet iedereen twee weken in quarantaine? Het zou dus betekenen dat ze alleen dan het toernooi zouden annuleren?"

Is it just me or is it insane US Open is still planning to go ahead? 🤔 Players testing positive on COVID19 🙈 So basicly if 1 person tests positive at the US Open , everyone needs to quarantaine for 2 weeks right? Which means they only THEN cancel the tournament or what? 🤔