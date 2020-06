Kim Clijsters gaat met haar gezin in de Verenigde Staten wonen: familiale redenen en haar man, Brian Lynch, kan misschien in de NBA aan de slag

De kans bestaat dat Kim Clijsters met haar familie in Amerika zal gaan wonen. Ze zullen deze zomer namelijk naar hun huis in New Jersey gaan, maar ze zullen er ook na de zomer blijven wonen.

Er zijn verschillende redenen waarom Clijsters met haar gezin in Amerika zal gaan wonen. Volgens Het Nieuwsblad zijn er familiale redenen omdat Clijsters en haar gezin dichter bij hun Amerikaanse familie wilden gaan wonen. Daarnaast zal Clijsters zich daar voorbereiden op de Amerikaanse tennistoernooien en zou haar man, Brian Lynch, waarschijnlijk aan de slag kunnen als coach in de NBA. Hij was bijvoorbeeld uitgenodigd om een stage te volgen bij de Brooklyn Nets, maar het ging niet door omwille van het coronavirus.