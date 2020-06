Vader van Djokovic legt de schuld bij Dimitrov, diens entourage kaatst de bal terug

Novak Djokovic is momenteel niet bepaald de meest geliefde speler in tennisland. Dat is hij eigenlijk nooit geweest, ondanks zijn sportieve kwaliteiten. De uitlatingen van zijn vader dragen daar vaak toe bij en die houdt ook nu zijn mond niet. Volgens hem is Dimitrov de schuld van alles.

In de media in de Balkan wijst Srdjan Djokovic Grigor Dimitrov aan als de grote verspreider van het virus. "Dimitrov heeft de tennisfamilie heel wat schade berokken. Het lijdt geen twijfel dat hij al besmet was toen hij van ik-weet-niet-waar naar hier reisde, terwijl hij zich nooit heeft laten testen. Dat vind ik niet kunnen." Bij de entourage van Dimitrov aanvaarden ze dat natuurlijk niet zomaar. "Enkel de organisatie van het evenement draagt de verantwoordelijkheid, ook voor het opleggen van de regels", beweert de manager van de Bulgaar. "Grigor heeft al die regels strikt opgevolgd. Noch in Belgrado, noch nadien in Zadar heeft iemand hem gevraagd of opgelegd om zich te laten testen."