Novak Djokovic biedt excuses aan via Twitter

Novak Djokovic krijgt de wind van voren na de uitbraak van het coronavirus op zijn eigen georganiseerde Adria Tour.

Ondertussen heeft Djokovic zich al geëxcuseerd op Twitter. "We zijn terug in Belgrado, Jelena en ik hebben positief getest op COVID-19. We zullen thuis in quarantaine blijven de komende 14 dagen en opnieuw getest worden", klinkt het bij de nummer 1 van de wereld.

Veel spijt

"Ik wil me excuseren voor het feit dat ons toernooi zoveel schade heeft veroorzaakt. De organisatie en ik hadden de beste bedoelingen en we dachten dat we alle veiligheidsvoorwaarden gevolgd hadden. Maar we hadden het fout en het was te snel. Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel spijt ik heb", is de boodschap.

Negatieve commentaar

De kritiek laat dan ook niet op zich wachten. Hieronder een greep uit de commentaar:

"Je mag dan wel de beste tennisspeler ter wereld zijn, maar je bent geen goed mens. Het leven van zoveel mensen in gevaar brengen... Zelfs al win je 30 grandslams, je zal nog niet in de buurt van Nadal en Federer komen."

"Zal je ook een fonds opstarten voor iedereen zijn medische kosten vanwege jouw misstap?'

"Hoe kon het toernooit nu alle veiligheidsvoorwaarden gevolgd hebben als niemand een mondmasker droeg of aan social distancing deed?"