Djokovic nog meer in oog van storm. Trok eerst naar Monaco voor testresultaat er was

Djokovic was tot voor kort een graag geziene figuur in de tennis- en sportwereld. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus heeft hij zich meermaals bedenkelijk utigelaten. En nu hij ook nog eens besmet is geraakt met het virus tijdens zijn eigen toernooi, lijkt de sympathie helemaal weg te zijn.

Daar komt nog eens bij dat Djokovic zich niet meteen liet testen nadat bekend was geraakt dat DImitrov besmet was met het coronavirus. Elke andere speler van de Adria Tour, een exhibitietoernooi georganiseerd door Djokovic zelf notabene, moest 's avonds laat in een parking getest worden. Maar de nummer 1 van de wereld vloog eerst nog naar Servië om zich daar te laten testen. En na zijn test trok Djokovic naar zijn residentie in Monaco, nog voor hij het resultaat wist. Dinsdag bleek dat resultaat postief te zijn, wat de kritiek alleen maar deed stijgen. Meerdere tennisspecialisten noemen het één van de domste dingen ooit gedaan door een tennisser.