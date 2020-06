Andy Murray begonnen aan zoveelste comeback met meteen een klinkende overwinning

Andy Murray heeft al verschillende keren tijdens zijn loopbaan een comeback moeten maken en is opnieuw aan eentje begonnen. Op een door zijn broer georganiseerd demonstratietoernooi heeft Murray zijn eerste wedstrijd weten te winnen.

Enkel Britse spelers doen aan het toernooi mee, dat dan ook de gepaste naam 'Battle of the Britains' meekrijgt. Onder andere Andy Murray komt dus in actie en die zijn laatste match dateerde van een hele tijd geleden. En dat komt niet enkel door corona.

Murray kreeg na zijn eindzege op de European Open vorig jaar opnieuw te maken met blessureleed en speelde voor het laatst een wedstrijd in de Davis Cup op 20 november. Ruim een half jaar later stapte hij dus weer de baan op. Liam Broady was zijn tegenstander.

METEEN BIJ DE LES

Die had echter niet veel in de pap te brokken, Andy Murray was meteen bij de les. De Schot boekte dan ook een vlotte overwinning met tweemaal 6-2. De volgende tegenstander van Murray is Kyle Edmund.