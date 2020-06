🎥 Elf uur lang nagelbijten op het puntje van de stoel: 10 jaar geleden werd zotste en langste match ooit gespeeld

We kennen allemaal die heroïsche mannenmatchen vanop de Grand Slams. Het is geregeld urenlang genieten, maar tien jaar geleden was het er op Wimbledon toch wat over. John Isner en Nicolas Mahut hielden elkaar liefst elf uur en vijf minuten aan de praat.

Ze begonnen eraan op dinsdag 22 juni. Het was al voorbij 18 uur Britse tijd. Isner, een echt opslagkanon, tegen Mahut, een goede grasspeler, die dus ook weinig moeite nodig had om de punten op de eigen opslag binnen te halen. In de eerste twee sets haalden beide spelers nog met een break elk een set naar zich toe.

Maar nadien wilde de serveerder van geen wijken meer weten. Bij 2-2 in sets werd de wedstrijd die avond stilgelegd. In de vijfde set moest er een verschil komen van twee games. Toen het woensdag in die set 32-32 stond, was het al de langste match ooit. Beide heren gingen echter nog vrolijk urenlang verder.

70-68 IN VIJFDE SET

Pas donderdagnamiddag kwam er een einde aan de wedstrijd. Isner won met 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3) en 70-68. Jawel, 70-68. Door aanpassing van de regels speelt men in de huidige tijden bij 6-6 of 12-12 een tiebreak of super tiebreak in de beslissende set. Het zal dus onmogelijk zijn om het record van Isner en Mahut te breken, tenzij de regels nog worden teruggeschroefd.

Wie wil zich er nog eens aanzetten om de volledige elf uur te bekijken? Dat kan hieronder! Maar de meesten kunnen we wel aanraden om af en toe eens door te spoelen.