Was Dimitrov de grote besmetter op de Adria Tour? "Hij bracht gezondheid van iedereen in gevaar"

Novak Djokovic ligt zwaar onder vuur omdat de toernooien die hij op poten zette tot een besmettingsronde in het mannentennis hebben geleid. Het is evenwel ook mogelijk dat de grote schuldige iemand anders is. Er wordt gewezen naar Grigor Dimitrov.

De Bulgaar was de eerste deelnemer aan de Adria Tour die positief testte op het coronavirus. Dimitrov trok zich na één wedstrijd terug op het toernooi in Kroatië, maar zou al langer ziek geweest zijn en dat verwegen hebben. Na die eerste verloren wedstrijd knuffelde hij overigens nog zijn tegenstander Coric... die ondertussen ook positief is

"Hij bracht de gezondheid van iedereen in gevaar", zegt een lid van de organisatie over Dimitrov. "Had hij op tijf gemeld dat hij zich ziek voelde, konden we op tijd ingrijpen en had het virus zich niet verder verspreid op het toernooi."

VERONTSCHULDIGING

In de Instagram-post waarmee hij aan de wereld bekendmaakte dat hij positief was, verontschuldigde Dimitrov zich alvast voor enige schade die hij zou veroorzaakt hebben.