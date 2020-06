U had het al geraden: Adria Tour van Djokovic volledig afgelast (want helft van deelnemers heeft corona)

Novak Djokovic had de Adria Tour ongetwijfeld met de beste intenties opgericht, maar heeft het als een boomerang in zijn gezicht teruggekregen. Nadat verschillende tennissers positief testten op het coronavirus, is logischerwijs beslist de Adria Tour volledig af te gelasten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Adria Tour Servië, Kroatië, Montenegro en Bosnië zou aandoen. Montenegro besloot al om geen demonstratietoernooi te laten plaatsvinden. Thiem won het eerste toernooi in Belgrado, maar in het Kroatische Zadar liep het dus volledig mis.

Dimitrov, Coric, Troicki en Djokovic hebben positief getest op het coronavirus. Dat is de helft van alle deelnemers van het toernooi in Kroatië, want aan één zo'n toernooi doen in totaal acht spelers mee. Ook de partner van Trociki en Djokovic heeft het coronavirus opgelopen. Daarom is beslist om het vervolg van de Adria Tour volledig af te gelasten.

HERSTELLEN

"Gezien de gebeurtenissen van de voorbije dagen, hebben we geoordeeld dat het belangrijkste op dit moment is dat de epidemiologische situatie zich stabiliseert, en dat iedereen kan herstellen", laat toernooidirecteur Djordje Djokovic weten. Djordje is de broer van Novak.