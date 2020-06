Norman stunt op Wimbledon (1): kwalificaties op terrein met slechte bots en al blij om echte Wimbledon-courts te zien

Dick Norman beleefde 25 jaar geleden een waanzinnige Wimbledon. Als jonkie groeide hij uit tot de toernooirevelatie: twee grandslamkampioenen wist hij te vloeren en een derde maakte hij het moeilijk. In de vijfdelige reeks 'Norman stunt op Wimbledon' blikt Tenniskrant met hem terug op dat avontuur.

Dat begon dus met deelname aan het kwalificatietoernooi. "De kwalificaties werden gespeeld op een andere locatie, met soms al eens een slechte bots. Je had minder controle. Als je dan pech hebt, kun je eruit liggen. Het was vechten om te overleven", schetst Norman de omstandigheden.

VAN SCHEPPINGEN EN CONNELL VOOR DE BIJL

Dat hield hem niet tegen om goed van start te gaan. Norman versloeg eerst de Nederlander Dennis Van Scheppingen met 6-1 en 7-6. Vervolgens ging de Canadees Grant Connell voor de bijl met 6-4 en 6-4. Reden tot tevredenheid dus. "Ik was echt wel goed aan het spelen. Ik vond de matchen vlot gaan. In de derde kwalificatieronde speelde ik tegen een Australiër met een typisch grasspel."

WAANZINNIG STERKE STOLLE

Dan hebben we het over Sandon Stolle. "Hij had een goeie opslag en speelde chip en charge. Toch was ik overtuigd dat ik ging winnen, ik was echt tevreden over mijn niveau. Maar mijn tegenstander speelde waanzinnig goed, veel beter dan ik gedacht had." Norman won de openingsset, maar verloor uiteindelijk in vier sets (6-3, 3-6, 4-6, 1-6). "Ik had mij niets te verwijten, ik had niet beter kunnen spelen."

Dat zou het dan geweest zijn, ware het niet dat het lot Norman gunstig gezind was. "Het duurde nog een dag of vier-vijf eer ik wist dat ik als lucky loser toch naar de hoofdtabel mocht, tot één of twee dagen voor mijn eersterondepartij. Elke dag ging ik naar Wimbledon om te horen hoe het zat met mijn minimale kans. Het was leuk om gewoon eens die courts te zien. Ik was al blij dat ik eens op Wimbledon geweest was."