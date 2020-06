Beste speler ter wereld is nu ook speler met de meest bedenkelijke reputatie

Novak Djokovic is nu echt wel een brug te ver gegaan. In het tennis zijn al meerdere aparte figuren de revue gepasseerd. Die worden meestal zelfs hartelijk ontvangen, want het brengt leven in de brouwerij en niet iedereen moet hetzelfde zijn. Maar er is wel een bepaalde grens.

Die ligt op het bijdragen tot fysieke schade. Dat is wat er gebeurd is door het organiseren van de Adria Tour. Niet vanwege het toernooi op zich, wel vanwege het totale gebrek aan social distancing, vanwege het feit dat spelers letterlijk met fans in aanraking kwamen. Vanwege het feit dat er nog eens duchtig gefeest werd ook, alsof er niets aan de hand is in de wereld.

En nu zijn meerdere mensen besmet met het coronavirus. Ze zijn allemaal wel behoorlijk jong, statistisch gezien is er weinig kans dat één van hen het niet zou overleven. Maar dan nog. Het virus kan ook verder verspreid zijn naar mensen in de tribune. Ook de hoogzwangere vrouw van speler Viktor Trocki is besmet. Je mag er niet aan denken dat dit voor haar nefaste gevolgen heeft.

GEKKE NOVAK

Het is niet het eerste opvallende moment van Nole naast de baan. Hij is niet de enige op de Tour die er wat aparte gewoonten op nahoudt. Hoeveel zotte fratsen heeft Kyrgios al niet uitgehaald? Veel mensen zullen zich daar aan gestoord hebben. Maar buiten zich op negatieve wijze in de picture te zetten, was er geen schade. Al helemaal niet voor anderen. Die is er nu wel. Gekke Kyrgios is niets in vergelijking met Gekke Novak.

Niet die vreemde Australiër is de speler met de meest bedenkelijke reputatie. Wel de speler die het hoogst stond op de wereldranglijst vooraleer die bevroren werd. Djokovic is een vreemde vogel. Hij heeft een voorliefde voor spiritualiteit - zelfs in die mate dat hij beweerde dat onzuiver water ineens proper water kan worden - en was niet van plan zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

CORONAVRIJ

Maar iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting. Een uiterst belangrijke waarde in de maatschappij. Ook zijn vader dus, die het niet kan laten kritiek te spuien op anderen en onlangs nog Roger Federer op de korrel nam. Maar om van dit Adria-fiasco te herstellen, zal er veel nodig zijn. Djokovic hoopt maar beter dat alle betrokkenen er goed door komen. We wensen ook hem en zijn vrouw snel een coronavrije periode.