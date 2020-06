Ook tegenstander Grigir Dimitrov, Borna Coric, test positief op coronavirus

Nadat gisteren Grigor Dimitrov bekendmaakte dat hij besmet was geraakt met het coronavirus, heeft nu ook tegenstander Borna Coric bevestigd dat hij positief heeft getest.

De twee namen het tegen elkaar op tijdens de Adria Tour, het toernooi dat georganiseerd werd door Novak Djokovic. Tijdens het toernooi was er amper sprake van social distancing én werd er publiek toegelaten.

Eerder gaf Dimitrov al aan positief getest hebben en nu volgt dus ook Borna Coric. De vraag is hoeveel andere spelers nog positief zullen testen.

"Dag iedereen, ik wil jullie meedelen dat ik positief heb getest op covid-19. Ik wil verzekeren dat iedereen met wie ik de voorbije dagen contact heb gehad, zich laat testen! Het spijt me voor de last die ik mogelijk heb bezorgd! Ik voel me goed en heb geen symptomen. Hou het alsjeblief veilig en gezond! Veel liefde voor jullie allemaal", schreef Coric op zijn Instagram.