Novak Djokovic krijgt enorm veel kritiek: "Het was een zeer domme beslissing"

De voorbije weken stond de Adria Tour op het programma, een reeks exhibitietoernooien van Novak Djokovic. Hij krijgt nu echter heel wat kritiek, want met Borna Coric en Grigor Dimitrov hebben twee tennissers positief getest op het coronavirus.

Novak Djokovic heeft enorm veel kritiek gekregen na het organiseren van de Adria Tour. Zo haalt Nick Kyrgios uit naar de Serviër. "Het was een zeer domme beslissing om de wedstrijden te organiseren. Ik hoop dat iedereen snel beter zal worden, maar dit krijg je als je niet luistert naar de protocollen", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Grigor Dimitrov en Borna Coric hebben al positief getest op het coronavirus en daar zou het wel eens niet bij kunnen blijven. Dimitrov ging namelijk samen met Djokovic, Thiem en Zverev feesten in een discotheek en van afstand was geen sprake. Thiem speelde ondertussen ook nog een wedstrijd op een tornooi waar ook Goffin aanwezig was. Er zou dus een domino-effect kunnen plaatsvinden.