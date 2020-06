'European Open nog altijd van plan om door te gaan op zelfde data'

Veel vraagtekens nog over de rest van het tennisseizoen en dus ook voor de European Open. In tegenstelling tot sommige andere toernooien heeft de organisatie in Antwerpen nog niet beslist om over te gaan tot annulatie en dat zou ook niet het plan zijn.

Het Laatste Nieuws weet dat de organisatie van de European Open recentelijk besliste om het werk voor te zetten. Men wil dus wel degelijk toptennis naar Antwerpen brengen dit jaar, hoewel dat dan wel voor slechts een beperkt publiek zal zijn. Ook de data die oorspronkelijk voor de European Open voorzien waren, blijven behouden. De European Open gaat in principe door van 18 tot en met 25 oktober. Het toernooi zou dus een week na de mannenfinale op Roland Garros, die op 11 oktober op het programma staat, moeten doorgaan.