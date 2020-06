Dimitrov heeft het coronavirus opgelopen, moet ook Djokovic getest worden na afgelaste finale in Zadar?

Een positief coronageval onder de toptennissers, helaas. Grigor Dimitrov, voormalig nummer 3 van de wereld en Masters-kampioen van 2017, heeft het coronavirus opgelopen. En dit na meegedaan te hebben aan de Adria Tour, de reeks exhibitietoernooien van Novak Djokovic.

Op de Adria Tour in het Kroatische Zadar maakte Dimitrov al een slappe indruk in zijn eerste match en liet hij zich in andere wedstrijden vervangen. Op Instagram laat hij weten waarom. "Ik wil mijn fans en vrienden laten weten dat ik in Monaco positief getest heb op Covid-19. Ik wil zeker zijn dat iedereen met wie ik de voorbije dagen in contact kwam de nodige maatregelen neemt en getest wordt."

Dat zijn er nogal wat. Dimitrov deed immers ook mee aan het toernooi in Belgrado en daar ging hij heel losjes om met bijvoorbeeld Alexander Zverev en Novak Djokovic. Ook die laatste zou nu dus getest moeten worden. Ook basketbalspeelster Nina Jankovic zou aanwezig geweest zijn en zij heeft ook corona.

Van enige maatregelen was op de toernooien van de Adria Tour eigenlijk geen sprake. Prompt werd ook de finale tussen Djokovic en Rublev in Zadar afgelast. Mogelijk komt initiatiefnemer Djokovic nu wel zwaar onder vuur te liggen.