🎥 David 'The Wall' Goffin blijft deze keer overeind in sudden death en behaalt tweede overwinning

David Goffin heeft zijn bijnaam op de Ultimate Tennis Showdown alle eer kunnen uitdoen. Daar noemen ze hem 'The Wall' en het minste dat Goffin dan kan doen is overeind blijven op de beslissende momenten. Dat lukte tegen Feliciano Lopez. Goffin won met 3-2.

Het begon tegen de Spanjaard nochtans met een tegenvaller, want Goffin verloor nipt het eerste kwart met 13-14. De Luikenaar zette wel orde op zaken in de volgende twee kwarts: 17-11 en 14-11. Zo lonkte de overwinning reeds.

Blink and you miss it 💨@David__Goffin hits a textbook down-the-line backhand winner. He leads @feliciano_lopez 2-1.#UTShowdown pic.twitter.com/dHpvZp2xyb — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 21, 2020

Dat was buiten Lopez gerekend, want die haalde in de volgende tien minuten heel wat punten binnen. Met 10-19 dwong Lopez een sudden death af. Wie er dan in slaagt om twee punten op rij te winnen, wint ook de wedstrijd. Dat lukte Goffin behoorlijk snel. Hij won de sudden death met 2-1.

Now THAT's why he's called The Wall 🙌@David__Goffin pushing the limits of what's possible at #UTShowdown pic.twitter.com/Qzg9sZ59G2 — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 21, 2020

Goffin heeft nu twee nederlagen en twee overwinningen achter zijn naam staan op de Ultimate Tennis Showdown. Hij rukt op naar de vierde plaats in de stand. Uitslagen van de andere matchen op speeldag 4: Moutet - Popyrin 4-0, Berrettini - Paire 4-0, Gasquet - Brown 4-0 en Thiem - Tsitsipas 3-1.