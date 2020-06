Novak Djokovic nu al zeker van finaleplaats Adria Tour-toernooi in Kroatië

Novak Djokovic is in zijn eerste twee wedstrijden op het Adria Tour-toernooi in het Kroatische Zadar foutloos gebleven. Het levert hem meteen een plaats in de finale op. Zo doet Djokovic al beter dan in het eerste toernooi in Belgrado, waar hij niet de finale haalde.

De Adria Tour is een reeks van exhebitietoernooien die Djokovic zelf op poten heeft gezet in afwachting van de officiële toernooien. Dominic Thiem opende de Adria Tour het sterkst in Belgrado. In Zadar is Djokovic de eerste finalist. De Serviër klopte in de groepsfase eerst zijn landgenoot Pedja Krstin met 4-3 (7/3) en 4-1. Borna Coric ging vervolgens voor de bijl met 4-1 en 4-3 (7/3). Hoewel er nog een derde wedstrijd volgt in de eerste ronde, kunnen de anderen Djokovic niet meer bijbenen en is hij nu al zeker van groepswinst. Wie zijn tegenstander gaat worden in de finale, is nog niet bekend. Andrey Rublev heeft de beste papieren. De Rus versloeg al Marin Cilic en Danilo Petrovic. Die laatste heeft ook wel één zege achter zijn naam, net als Alexander Zverev. Rublev moet het ook nog opnemen tegen Zverev.