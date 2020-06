Dat ziet er al veel beter uit: een klinkende 4-0 in het voordeel van David Goffin

David Goffin heeft veruit zijn beste wedstrijd achter de rug op de Ultimate Tennis Showdown. Na twee eerdere nederlagen viel de derde match een stuk beter mee. Goffin was veel te sterk voor zijn Australische opponent Alexei Popyrin.

Ook op speeldag drie op de Ultimate Tennis Showdown was het zaak om minstens drie kwarts te winnen om de zege binnen te halen. In het openingskwart was Goffin met 20-9 veruit de sterkste. Nadien kregen we meer van hetzelfde: 21-6.

In de volgende kwarts was het verschil iets minder groot. Door het derde kwart met 13-11 te winnen was Goffin al zegezeker. Dat stilde zijn honger niet. Eindigen deed hij met 15-10, waardoor het een klinkende 4-0-overwinning werd.

GROOTSTE ZEGE VAN DE DAG

Uitslagen van de andere wedstrijden op zaterdag: Paire - Moutet 3-1, Tsitsipas - Brown 3-1, Lopez - Berrettini 4-0, Gasquet - Thiem 3-1.