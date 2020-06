Vader Djokovic kan het niet laten om kritiek te geven op concurrent van zoon: "Ga je kinderen opvoeden!"

Djokovic en Federer vormen samen met Nadal de heilige drievuldigheid in het tennis. maar onderling is er soms wel eens sprake van spanningen en wrevel. Vooral tussen de familie van Djokovic en Roger Federer zelf. En daar is onlangs een nieuw hoofdstuk bijgekomen

Na enkele verwijten over en weer door de jaren heen tussen Djokovic en Federer, lijken de plooien opnieuw gladgestreken te zijn tussen de twee iconische tennissers. Maar Novaks vader Srdjan Djokovic kan het niet laten rusten. "Waarom denk je dat Federere nog speelt op zijn 40e? Hij kan het niet verdragen dat zowel Nadal als Novak beter gaan worden, hij wil niet opgeven om dat toe te geven", zegt Srdjan. "Ga toch naar huis man, voed je kinderen op of ga skiën. Tennis is niet alles in het leven, voor Djokovic is het zelfs maar een hobby. Federer is niet goed genoeg om met Novak vergeleken te worden", besluit hij zijn kritiek. Onlangs gaf Novak Djokovic nog mee dat hij het record aantal grandslamtitels wil winnen. Federer staat in dat klassement aan de leiding met 20 titels, Djokovic 3e met 17. In augustus wordt Federer 39 en de kans dat hij nog een grandslam binnenhaalt, wordt kleiner en kleiner.

Lees ook... Djokovic en Thiem binden in over zorgen om US Open