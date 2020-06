US Open keert zijn kar dan toch: rolstoeltennis gaat dan toch door

De Amerikaanse tennisfederatie heeft zijn mening herzien en zal toch rolstoeltennis toelaten op de US Open. Na beschuldigingen van discriminatie omdat ze de rolstoeltennissers eerst weerden, hebben ze hun kar gekeerd.

Bij de mededeling dat de US Open serieus ging snoeien in het programma, betekende dat onder meer dat er geen kwalificaties gespeeld zouden worden. Maar ook geen jeugd- of rolstoeltoernooi. Dat laatste kon rekenen op flink wat kritiek.

"Afschuwelijke discriminatie"

De verwijten lieten niet lang op zich wachten, ook van nummer 1 in de wereld Dylan Alcott. "Ik wist van niets, ik dacht dat ik genoeg had gedaan om me te kwalificeren... 2x winnaar op de US Open, nummer 1 van de wereld... Het enige dat ik mis is de mogelijkheid om te wandelen. Afschuwelijke discriminatie", schrijft hij op zijn Twitter.

"Het is alsof we de pest hebben", reageerde Belgisch nummer één Joachim Gérard (foto).

De Amerikaanse tennisfederatie excuseert zich nu voor het feit dat ze niet gecommuniceerd hebben met de rolstoeltennissers en maakt de beslissing ongedaan.