Djokovic en Thiem binden in over zorgen om US Open

Novak Djokovic en Dominic Thiem hebben dan toch hun wens uitgesproken om deel te nemen aan de US Open. Beide topspelers waren eerder sceptisch over het toernooi.

Doordat de Verenigde Staten zo hard getroffen werd door het coronavirus, uitten Novak Djokovic en Dominic Thiem hun zorgen over de veiligheid van het toernooi. Volgens hen was het beter het toernooi uit te stellen of zelfs niet te laten doorgaan.

Dat kwam hen op wel wat kritiek te staan. De twee toptennissers kunnen zich het financieel veroorloven om eens een grandslam over te slaan, maar voor andere tennissers is dat niet het geval.

Maar de twee denken daar nu anders over. Een van hun grootste zorgen was dat er slechts een teamlid mee kon, maar woensdag werd aangekondigd door de organisatie dat er drie teamleden mee mogen.

"De US Open is een fantastisch toernooi, waar ik graag aan zou deelnemen. Voor mij is het vooral belangrijk dat de veiligheidsmaatregelen daar zijn, zodat we op een veilige manier kunnen tennissen. De maatregelen die nu al zijn getroffen zijn veelbelovend, al hoop ik dat er toch nog het een en het ander veranderd", klinkt het bij de Serviër.