US Open gaat door, maar Flipkens heeft bedenkingen: "Wat als de Europese speelsters afzeggen?"

De kogel is door de kerk: de Amerikaanse regering heeft het licht op groen gezet voor de US Open van eind augustus tot midden september. Maar zien de spelers het zelf zitten om naar New York te reizen? Kirsten Flipkens twijfelt nog.

"Ik zit wat met de daver om met 200 mensen 8 uur op een vliegtuig te zeggen", zegt Flipkens bij Sporza. "Het is natuurlijk een leuk vooruitzicht om een grandslam te hebben. Het is nog 10 weken dus er kan nog veel gebeuren, maar een kleine opflakkering van het virus kan genoeg zijn." "Al snap ik de regering wel. Het is beter om nu te zeggen dat het doorgaat om later af te gelasten dan het nu al vroegtijdig te doen", beseft het nummer 77 op de WTA-ranking. "Wat gaan ze dan doen?" Maar Flipkens maakt zich ook een bedenking. "Ik heb gehoord dat Halep enkel in Europa zal spelen en dus niet naar New York zal reizen. Wat gaat de organisatie doen als meerdere speelster die niet Amerikaans zijn hetzelfde beslissen?", klinkt het. In de top 10 van het vrouwentennis staan met Sofia Kenin en Serena Williams twee Amerikaanse vrouwen, de rest komt uit andere werelddelen. Het kan dus zomaar zijn dat het deelnemersveld heel mager zal zijn op de US Open.