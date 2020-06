Serena Williams laat tuin ombouwen om zich optimaal voor te bereiden op US Open

Als thuisspeelster kan Serena Williams het niet maken om niet op te dagen op de US Open. Nummer 2 van de wereld Halep ziet het niet zitten om naar Amerika te reizen, Serena Williams kan dan weer niet wachten om te beginnen.

Serena Williams is erop gebrand om haar 24e grandslamzege te winnen en zo mederecordhoudster te worden met Margaret Court. De Amerikaanse staat al droog sinds 2017 op vlak van grandslamzeges en er lijkt wel een vloek te liggen op die 24e titel. Al 4x stond ze in de finale sinds 2017 maar nooit is het haar gelukt.

Om niets aan het toeval over te laten, heeft Serena Williams in haar achtertuin de ondergrond van Flushing Meadows laten aanleggen (Flushing Meadows is de naam van de plaats in New York waar de US Open plaatsvindt).

Serena Williams is ondertussen al 38 jaar en kan al voor de 7e keer de US Open winnen, een absoluut record in het 'Open-tijdperk'.