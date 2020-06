Is Clijsters al zeker van US Open? Organisatie heeft 8 wildcards te verdelen

Zal Kim Clijsters mogen meedoen aan de US Open? Ze heeft nog geen WTA-ranking en zou normaal gezien een kwalificatietoernooi moeten spelen voor ze op de hoofdtabel mag staan, maar het proces lijkt sneller te verlopen dit jaar.

De organisatie van de US Open heeft namelijk beslist om geen kwalificaties te houden. Er zijn 128 plaatsen te verdelen en daarvan gaan er 120 naar de best geplaatsten op de ranglijst. De organisatie heeft dus nog 8 wildcards te verdelen. Normaal gezien zijn dat er slechts 4. Het lijkt bijna onmogelijk dat Clijsters over het hoofd gezien wordt door de organisatie.

Sprookje van 2009

In 2009 was Kim Clijsters bezig aan haar eerste comeback. Ook toen stond ze niet hoog genoeg geplaatst om rechtstreeks deel te kunnen nemen aan de grandslams. De organisatie van de US Open gaf haar toen een wildcard en Clijsters won het toernooi. In totaal heeft Clijsters de US Open 3x gewonnen.