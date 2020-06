Belgische nummer 1 zal naar US Open trekken

Goed nieuws voor de Belgische tennisfans want Elise Mertens zal naar New York reizen om de US Open te spelen.

De organisatie van de US Open kondigde aan dat het toernooi kon plaatsvinden van eind augustus tot midden september. Eerder reageerde Kirsten Flipkens terughoudend, vooral over het reizen en de reactie van de organisatie als veel spelers afzeggen. Maar Elise Mertens zal afreizen naar New York zegt ze bij Sporza. "Kirsten heeft meer ervaring in de sport maar ik ben op dit moment gewoon blij dat er een toernooi is om naar uit te kijken", reageert het nummer 23 van de wereld. "Ik vind het niet super erg om te trainen om te trainen. Maar het vooruitzicht van een toernooi is altijd leuker", aldus Mertens. "Mentaal zal het niet makkelijk worden, maar ik zal wel naar New York reizen denk ik. Dat we zo regelmatig getest zullen worden geeft wel een gevoel van veiligheid", besluit de Limburgse.