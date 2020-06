Roland Garros krijgt bevestiging over startdatum, opnieuw officiële toernooien in de maand augustus

Er is nog maar net zekerheid over de US Open en nu is het de beurt aan Roland Garros. Het zag er al langer naar uit dat het grandslamtoernooi uit Parijs op 27 september van start ging gaan. Nu is dat ook officieel bevestigd.

Over de startdatum van Roland Garros is al heel wat te doen geweest. Toen bleek dat het coronavirus roet in het eten zou gooien, schoof de organisatie die eigenhandig op naar 20 september. Omdat die dag ook de Ronde van Frankrijk in het wielrennen zijn ontknoping kent, werd later beslist om op te schuiven naar 27 september.

Ook het feit dat spelers zo toch wat meer tijd krijgen om terug de shift van hardcourt naar gravel te maken, speelde mee. Die beslissing is nu ook bevestigd. De US Open zal duren van 31 augustus tot 13 september. Op 27 september gaat dan Roland Garros van start. De laatste tennisdag in Parijs is 11 oktober.

HERSTART IN PALERMO EN WASHINGTON

Dat is dus zeker wat de Grand Slams betreft. Ook over de rest van het tennisseizoen is er meer informatie. Vanaf augustus komen er opnieuw toernooien op de kalender. De dames kunnen voor de herstart van het seizoen terecht in Palermo op 3 augustus. Het eerstvolgende ATP-toernooi staat op 14 augustus op het programma in Washington.