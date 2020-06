'Simona Halep stuurt haar kat naar de US Open'

De US Open gaat tot nader order nog altijd van start eind augustus. Heel wat spelers en speelsters hebben immers grote vragen over de maatregelen die ze dan zouden moeten volgen, ook voorafgaand aan het toernooi. Simona Halep lijkt niet van plan om naar New York af te reizen.

Roemeense media berichtten alvast dat Halep niet op de US Open zal verschijnen. De tweevoudige grandslamwinnares zou dit jaar enkel nog een Europese tour willen afwerken, met dan nog een uitstapje naar het Chinese Shenzhen erbij. GEEN VERPLAATSING NAAR DE VS Een verplaatsing naar Amerika behoort dus niet tot haar kalender. Halep zou al zeker één grote naam zijn die dan op de eerstvolgende Grand Slam ontbrak. Vorig jaar kroonde ze zich nog tot de winnares op het heilige gras van Wimbledon. Ook bij de mannen zijn er veel vraagtekens. Zo is het hoogst onwaarschijnlijk dat Novak Djokovic en Rafael Nadal aan de US Open zullen meedoen. Roger Federer ontbreekt sowieso vanwege een knieblessure.